Структура Внешэкономбанка разработает модель цифровой интеграции экономик стран ЕАЭС

1 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Российская государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк) объявила о начале работы лаборатории правовой практики Legal Lab, которая займется разработкой модели интеграции экономик стран ЕАЭС путем токенизации товарообмена между странами и цифровизации единого таможенного пространства. Об этом сообщила руководитель площадки Legal Lab Элина Сидоренко.

Основными задачами Legal Lab станут выработка единого подхода к регулированию новых финансовых технологий, включая технологию блокчейн, и формирование консолидированной позиции по вопросам их правового регулирования. Первыми партнерами проекта ВЭБ станут крупнейшие консалтинговые компании Wenger & Vieli (Швейцария) и "Алейников и партнеры" (Беларусь).

"В ближайших и среднесрочных планах лаборатории - создание площадки для обсуждения стратегии развития законодательства в сфере цифровой экономики в России, Казахстане, Кыргызстане и Беларуси, проработка проекта создания межгосударственной регулятивной "песочницы" в сфере сервисного блокчейна, разработка проекта токенизации товарообмена между странами - участницами ЕАЭС, разработка модели цифровизации таможенной системы", - рассказала Элина Сидоренко.

По словам советника председателя ВЭБ Владимира Демина, Россия сегодня интересна мировому сообществу как страна, которая активно поддерживает развитие крипто-технологий. Однако в мире наблюдается общий тренд: технология блокчейн явно уперлась в стену неготовой регуляторики.

"Все проекты, которые пытаются втиснуться в привычный уклад наших процессов, используют возможности блокчейн на пару процентов, не более. При этом видны попытки изменения регуляторики, но происходит это неуклюже - создаются массы рабочих групп и обсуждения в них ведутся на теоретическом уровне. Выливается это в использование одних и тех же лозунгов. Мы решили созвать практикующих юристов и технологов на одной площадке и выяснить, так сказать по "гамбургскому счету", что же нужно сделать для реальных изменений", - пояснил он.

В дальнейшем лаборатория Внешэкономбанка планирует расширять сотрудничество с экспертными группами международных организаций, таких как ОБСЕ, БРИКС, АТЭС.-0-