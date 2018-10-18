Суд ЕАЭС за три года вынес 17 решений и консультативных заключений

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Евразийского экономического союза за три года вынес 17 решений и консультативных заключений, сообщил председатель суда Жолымбет Баишев на конференции "Международное правосудие и укрепление интеграционных процессов", которая проходит в Минске 18-19 октября, передает корреспондент БЕЛТА.

За три года своего существования судом рассмотрено 30 заявлений по разрешению споров и о разъяснении, из которых 19 заявлений было подано хозяйствующими субъектами, 9 - уполномоченными органами государств - членов союза и Евразийской экономической комиссией.

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