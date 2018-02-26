"Сукно" пройдет санацию за полтора года

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санацию ОАО "Сукно" проведут за 1,5 года. Такое решение принято Экономическим судом Минска, сообщает БЕЛТА.
Суд признал ОАО "Сукно" экономически несостоятельным и постановил ввести в отношении предприятия санацию, а также утвердить ее план.
Срок санации - по 7 августа 2019 года.
Собранием кредиторов 7 февраля утвержден подготовленный антикризисным управляющим план санации. Концепция санации предполагает в том числе наращивание объемов производства, оптимизацию организационной структуры должника, взыскание дебиторской задолженности, реализацию неликвидных либо неэффективно используемых активов, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Заявление ОАО "Сукно" о признании его экономически несостоятельным (банкротом) поступило в суд в мае 2017 года. В заявлении должник указал на наличие у него неплатежеспособности, приобретающей устойчивый характер.-0-
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