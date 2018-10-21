Сумма заявленных инвестиций резидентов парка "Великий камень" оценивается в $1-1,1 млрд

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма заявленных инвестиций резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" оценивается в $1-1,1 млрд, сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию Индустриального парка" Кирилл Коротеев в программе "Неделя" на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

На данный момент в индустриальном парке 38 резидентов. "На сегодня согласно бизнес-планов, ТЭО проектов резидентов сумма заявленных инвестиций оценивается в районе $1 млрд -$1,1 млрд. Это достаточно хороший показатель. - сказал Кирилл Коротеев. - Кроме того, мы освоили около 350 га земли - это стартовая зона первого этапа, в нее уже вложено около $380 млн".

Около 10 проектов находятся в стадии активного строительства. "Из них самые главные - ООО "МАЗ-Вейчай", компания ООО "Рухтех", которая будет производить лазерное оборудование, Zoomlion (производство механизированной техники), "Чайна Мерчантс" - компания реализовала первый этап и сейчас приступает ко второму. Около 150 га уже принадлежит резидентам", - отметил первый заместитель гендиректора.

Количество резидентов Китайско-белорусского индустриального парка к концу года достигнет как минимум 40. В 2020 году число резидентов должно вырасти до 100, объем инвестиций - $2-2,5 млрд. Один из показательных проектов, который планируется реализовать, - производство тонкопленочных солнечных панелей. По словам Кирилла Коротеева, это отраслеобразующий проект. Фактически в Беларуси может быть создана отрасль, которая за собой в качестве синергетического эффекта потянет другие производства.