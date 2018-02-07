7 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Посол России в Беларуси Александр Суриков констатирует отсутствие споров между Беларусью и Россией в нефтегазовой тематике. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Развязаны наконец-то наши, иногда или достаточно регулярно ранее случавшиеся, газово-нефтяные споры. Мы пришли к консенсусу. Приняли документ по этому вопросу. Все разногласия сняты, и сегодня никаких препятствий для поставок газа в Беларусь по согласованным ценам нет. Никаких споров при поставках нефти нет", - сказал посол.

Он отметил, что стороны в рамках ЕАЭС приступили к следующему этапу - переговорам о формировании с 2019 года единого рынка электроэнергии, едином рынке нефти и газа, который должен заработать в 2025 году в ЕАЭС. "Нельзя сказать, что успешно и быстро движутся переговоры, но время есть, понимание приходит", - констатировал Александр Суриков.

Дипломат также не видит напряженности вокруг работы надзорных служб, особенно в области качества продовольственной продукции.

В целом по итогам 2017 года товарооборот между Беларусью и Россией вырос. "Темп роста порядка 124%. Это рост рабочих мест. Ведь цифры товарооборота - это окантовка главного - экономики", - подчеркнул посол.-0-

Суриков назвал главный недостаток ЕАЭС Дипломат отметил, что страны союза порой создают барьеры для торгово-экономического обмена для предпочтения развития своей промышленности или сельского хозяйства.

Суриков видит перспективу создания союзного трактора Посол пояснил, что имеет в виду объединение усилий Минского тракторного и моторного заводов, а также российских производителей аналогичной техники, чтобы в том числе совместно работать на рынках третьих стран.

Договор о создании Союзного государства требует актуализации - Суриков "Можно констатировать, что за прошедшие годы успешно решен ряд задач, поставленных договором, но сегодня он требует актуализации и внесения поправок с учетом создания Евразийского экономического союза", - сказал Александр Суриков.

В Беларуси на выборах Президента России будет создано 9 избирательных участков Александр Суриков рассказал, что будет организовано и досрочное голосование, выездные группы будут посещать граждан, живущих в других местах.