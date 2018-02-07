7 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Посол России в Беларуси Александр Суриков констатирует отсутствие споров между Беларусью и Россией в нефтегазовой тематике. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Развязаны наконец-то наши, иногда или достаточно регулярно ранее случавшиеся, газово-нефтяные споры. Мы пришли к консенсусу. Приняли документ по этому вопросу. Все разногласия сняты, и сегодня никаких препятствий для поставок газа в Беларусь по согласованным ценам нет. Никаких споров при поставках нефти нет", - сказал посол.
Он отметил, что стороны в рамках ЕАЭС приступили к следующему этапу - переговорам о формировании с 2019 года единого рынка электроэнергии, едином рынке нефти и газа, который должен заработать в 2025 году в ЕАЭС. "Нельзя сказать, что успешно и быстро движутся переговоры, но время есть, понимание приходит", - констатировал Александр Суриков.
Дипломат также не видит напряженности вокруг работы надзорных служб, особенно в области качества продовольственной продукции.
В целом по итогам 2017 года товарооборот между Беларусью и Россией вырос. "Темп роста порядка 124%. Это рост рабочих мест. Ведь цифры товарооборота - это окантовка главного - экономики", - подчеркнул посол.-0-
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