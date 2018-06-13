Свердловская область заинтересована в наращивании поставок техники БелАЗа

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свердловская область России заинтересована в наращивании поставок техники БелАЗа. Об этом сообщил губернатор российского региона Евгений Куйвашев во время встречи с послом Беларуси во Франции, руководителем делегации Беларуси в Международном бюро выставок Павлом Латушко, проинформировали БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.

На встрече также присутствовали представители дипмиссий Армении, Казахстана, России, Туркменистана и Узбекистана. Руководитель российского региона представил кандидатуру Екатеринбурга для проведения Всемирной экспозиции "EXPO 2025".

Павел Латушко и Евгений Куйвашев отметили активное развитие торгово-экономического сотрудничества между предприятиями Беларуси и Свердловской области России. Губернатор проинформировал о заинтересованности предприятий региона в наращивании поставок БелАЗов для нужд горнорудной промышленности региона.

Павел Латушко и Евгений Куйвашев также подчеркнули важность установки в Екатеринбурге и Минске памятников выдающемуся композитору и исполнителю, основателю легендарного коллектива "Песняры" Владимиру Мулявину, который внес неоценимый вклад в укрепление межкультурных связей между двумя народами, а также в сохранение и развитие музыкального наследия Беларуси.-0-