15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенники Беларуси обрабатывают информацию о 80% товаров для ЕАЭС до их прибытия в автомобильные пункты пропуска. Об этом БЕЛТА рассказали в Государственном таможенном комитете.
"Сегодня при ввозе на территорию Евразийского экономического союза товаров автомобильным транспортом 80% информации о них представляется заблаговременно, при ввозе железнодорожным транспортом - 98-99% такой информации", - отметили в ГТК.
Электронное предварительное информирование принимается за основу при формировании транзитной декларации.
"Целесообразность предварительного информирования очевидна: данная процедура предоставляет возможность, располагая необходимым для этого временем, еще до прибытия товара всесторонне оценить степень связанного с его перемещением риска несоблюдения таможенного законодательства", - подчеркнули в ГТК.
Непосредственно в пункте прибытия таможенник сверяет сведения, полученные при предварительном информировании, с данными, содержащимися в товаросопроводительных документах, что существенно сокращает время на операции контроля.-0-
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