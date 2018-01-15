15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенники Беларуси обрабатывают информацию о 80% товаров для ЕАЭС до их прибытия в автомобильные пункты пропуска. Об этом БЕЛТА рассказали в Государственном таможенном комитете.

"Сегодня при ввозе на территорию Евразийского экономического союза товаров автомобильным транспортом 80% информации о них представляется заблаговременно, при ввозе железнодорожным транспортом - 98-99% такой информации", - отметили в ГТК.

Электронное предварительное информирование принимается за основу при формировании транзитной декларации.

"Целесообразность предварительного информирования очевидна: данная процедура предоставляет возможность, располагая необходимым для этого временем, еще до прибытия товара всесторонне оценить степень связанного с его перемещением риска несоблюдения таможенного законодательства", - подчеркнули в ГТК.

Непосредственно в пункте прибытия таможенник сверяет сведения, полученные при предварительном информировании, с данными, содержащимися в товаросопроводительных документах, что существенно сокращает время на операции контроля.-0-