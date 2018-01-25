25 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Таможенные органы Беларуси в 2017 году предотвратили ввоз в Россию около 10 тыс. т санкционных товаров. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

"По результатам проведенных специальных мероприятий в 2017 году выявлено 613 административных правонарушений, объектами которых являлись более 9,6 тыс. т товаров санкционной группы, ввоз которых в Россию запрещен", - отметил Юрий Сенько.

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