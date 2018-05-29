Таможенные органы Беларуси в январе-апреле увеличили отчисления в бюджет примерно на 15%

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные органы Беларуси в январе-апреле текущего года увеличили отчисления в бюджет примерно на 15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Таможенная система в 2018 году активно работает над новеллами как в области законодательства, так и в сфере технологий таможенного оформления. Мы постоянно совершенствуем законодательство внутри страны и в целом в ЕАЭС. За четыре месяца текущего года мы собрали на $315 млн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост составил около 15%", - сказал Юрий Сенько.

При возросшем потоке автомобилей белорусские таможенники успешно справляются со своими задачами. За январь-апрель 2018 года через таможенную границу Беларуси проследовали свыше 2,6 млн автомобилей и около 40 млн т товаров. В этом году около 87% партий товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, выпущено белорусскими таможенниками менее чем за 10 минут. Достигнутый показатель уже превысил установленный на 2018 год стратегией развития на 9%. За четыре месяца 2018 года в автоматическом режиме выпущено свыше 26 тыс. экспортных деклараций, что составляет около 15% от общего числа оформленных. Что касается электронного декларирования товаров, то сегодня им охвачены все основные субъекты внешнеэкономической деятельности.

Председатель ГТК рассказал о подготовке таможенной службы к II Европейским играм. "Таможенная служба, как и другие ведомства, активно готовится к встрече спортсменов, делегаций, туристов, которые приедут в нашу страну на II Европейские игры. У нас есть план мероприятий, включающий техническое переоснащение, подготовку пунктов пропуска и личного состава к этому событию. К началу Игр готовность будет стопроцентной", - подчеркнул он.

Сегодня, в День ветеранов таможенной службы, в ГТК состоялось торжественное открытие арт-объекта, символизирующего единство и экономическую безопасность ЕАЭС. Арт-объект "На варце эканамічнай бяспекі" представляет собой изображение ключа-кадуцея - важнейшего составного элемента геральдики таможенных служб многих стран мира, открывающего ворота страны, и щита, символизирующего надежную защиту таможенных границ. Вверху композиции размещены пять ориентиров с обозначением государств - участников ЕАЭС. Это свидетельствует о тесном взаимодействии с коллегами таможенных служб иностранных государств и совместном решении задач. Расположенный внизу компас символизирует нацеленность на выбор правильного и нужного пути в службе.

В ГТК состоялось также гашение почтового конверта, посвященного 25-летним юбилеям Витебской, Гомельской, Могилевской таможен и таможни "Минск-2", в котором принял участие министр связи и информатизации Сергей Попков. Этот почтовый проект включает специальный штемпель и художественный маркированный конверт. В основе спецштемпеля - эмблема таможенных органов Беларуси, на конверте - эмблемы Витебской, Гомельской, Могилевской таможен и таможни "Минск-2".-0-