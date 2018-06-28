Таможенные органы стран ЕАЭС и Вьетнама подписали протокол о порядке обмена информацией

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между таможенными органами государств - членов ЕАЭС и Вьетнама подписан протокол о порядке реализации обмена информацией, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси.

Подпись под документом поставили председатель ГТК Беларуси Юрий Сенько, представляющий консолидированную позицию таможенных служб государств - членов ЕАЭС, и гендиректор Главного таможенного департамента Министерства финансов Вьетнама Нгуэн Ван Кан.

Протокол предусматривает экспериментальное, а впоследствии и регулярное применение электронного информационного обмена между отдельными таможенными органами для упрощения таможенных операций, ускорения выпуска товаров и предотвращения нарушений таможенного законодательства. Это поможет создать благоприятные условия для развития торговли и экономического сотрудничества в областях, которые представляют взаимный интерес сторон, а также будет способствовать либерализации торговли услугами, привлечению инвестиций.

К слову, товарооборот Беларуси с Вьетнамом за январь-май этого года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Экспорт в текущем году вырос на 18% и составил $38,2 млн, импорт увеличился на 6% и составил $20,8 млн. Основные товары экспорта во Вьетнам - калийные удобрения, грузовые автомобили и седельные тягачи. Популярными импортными товарами из Вьетнама являются орехи, принтеры и многофункциональные устройства, электронные интегральные схемы, кофе.

Председатель ГТК Беларуси Юрий Сенько принимает участие в 132-й сессии Совета Всемирной таможенной организации, которая проходит 28-30 июня в Брюсселе.-0-