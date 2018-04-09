Таможенные службы ЕАЭС проработали меры по созданию единой системы транзита товаров

9 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Таможенные службы стран Евразийского экономического союза проработали меры по созданию единой системы транзита товаров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России по итогам прошедшей в Бишкеке объединенной коллегии таможенных служб государств - членов ЕАЭС.

"Состоялся обмен мнениями и приняты решения по ряду вопросов, направленных на упрощение таможенных процедур и совершенствование практики применения таможенного законодательства, - отметили в пресс-службе. - Детально обсуждена работа по совершенствованию единой транзитной системы. Таможенными службами проработан комплекс мер по созданию единой системы транзита товаров по территории ЕАЭС с использованием технических средств и информационных систем государств - членов ЕАЭС. Единая транзитная система позволит обеспечить ускорение и прозрачность совершения таможенных операций, будет способствовать сокращению издержек участников внешнеэкономической деятельности при транзите товаров с одновременным сохранением надлежащего уровня контроля за перемещением товаров на пространстве ЕАЭС".

Кроме того, обсуждены подходы информационного взаимодействия таможенных органов государств ЕАЭС при контроле за перевозками товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, что также должно способствовать совершенствованию контроля за доставкой иностранных товаров в таможенный орган назначения и сокращению временных издержек бизнеса.

"Для выработки общих подходов и оптимизации таможенных операций принято решение изучить правоприменительную практику определения таможенной стоимости ввозимых носителей информации (бумажных, электронных или других) с содержащейся на них информацией, в том числе в случае, когда предметом сделки является информация, содержащаяся на указанных носителях, - добавили в пресс-службе. - Такое решение принято в целях повышения эффективности контроля таможенной стоимости указанных товаров и недопущения потерь бюджета ЕАЭС".-0-