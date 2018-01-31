Таможенный кодекс ЕАЭС поспособствует росту транзитной привлекательности Беларуси - Солощев

31 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Таможенный кодекс ЕАЭС поспособствует росту транзитной привлекательности Беларуси. Такое мнение в интервью корреспонденту БЕЛТА высказал генеральный директор ассоциации "БАМАП" Александр Солощев.

"Реализация новелл документа поспособствует росту транзитной привлекательности Беларуси и стран - партнеров по союзу", - отметил Александр Солощев.

Он подчеркнул, что один из основных посылов Таможенного кодекса ЕАЭС - переход на электронный документооборот. При наличии электронной цифровой подписи большинство операций можно будет совершать через интернет, взаимодействуя с информационной системой таможенного органа.

"Члены нашей ассоциации еще на этапе подачи предложений, так же как и таможенные органы Беларуси, выступали за максимальный переход на автоматический выпуск товаров при процедуре транзита, когда при надлежащем оформлении документов решение принимает компьютер. Речь идет об оформлении на границе, то есть об открытии процедуры. Это позволяет сократить как время нахождения транспортного средства, так и минимизировать очереди", - сказал Александр Солощев.

Еще в прошлом году, не дожидаясь вступления Таможенного кодекса ЕАЭС в силу, Государственный таможенный комитет совместно с членами ассоциации начали эксперимент по автоматическому выпуску в "Козловичах". "Итоги нас радуют: при автоматическом выпуске среднее время нахождения транспортного средства в пункте пропуска на границе - 15 минут, а раньше это время было существенно больше", - констатировал он.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-