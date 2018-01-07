7 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Тарифную ставку первого разряда в Беларуси планируется заменить базовой. Об этом сегодня в интервью телеканалу ОНТ сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает БЕЛТА.

Министр рассказала, что в Беларуси планируется усовершенствовать систему оплаты труда в бюджетной сфере. В нынешнем виде она действует уже несколько десятков лет. Стоит задача пересмотреть ее в течение 2018 года. "Планируем перейти от тарифной ставки первого разряда к базовой ставке. При этом она будет равняться бюджету прожиточного минимума", - проинформировала Ирина Костевич.

Прежде всего, это позволит упростить систему оплаты труда. "Мы максимально уходим от централизованной системы, переходим к смешанной. У руководителя будет больше возможностей в плане стимулирования оплатой труда", - пояснила министр.

Она добавила, что в 2018 году тарифная ставка первого разряда будет повышаться дважды. "В каком размере и с каким шагом - зависит от того, как сработает экономика", - отметила Ирина Костевич.-0-