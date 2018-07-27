Тарифы на электроэнергию для промпотребителей снижены на 2,3%

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на электрическую энергию для промышленных потребителей с 1 июля снижены на 2,3%, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".
"Данная мера направлена на повышение эффективности деятельности промышленности республики и обеспечение конкурентоспособности производимой продукции", - отметили в "Белэнерго".
Снижение тарифов на электрическую энергию для промышленных потребителей обеспечено за счет нескольких факторов. Это реализация энергоснабжающими организациями дополнительных мероприятий по снижению издержек, повышению эффективности использования материальных, финансовых ресурсов, а также увеличение объемов реализации энергии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.32 BYN
|2.315 BYN
|2.324 BYN
|USD
|1.9922 BYN
|1.988 BYN
|1.993 BYN
|RUB
|3.1638 BYN
|3.151 BYN
|3.162 BYN