Тарифы на электроэнергию для промпотребителей снижены на 2,3%

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на электрическую энергию для промышленных потребителей с 1 июля снижены на 2,3%, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

"Данная мера направлена на повышение эффективности деятельности промышленности республики и обеспечение конкурентоспособности производимой продукции", - отметили в "Белэнерго".

Снижение тарифов на электрическую энергию для промышленных потребителей обеспечено за счет нескольких факторов. Это реализация энергоснабжающими организациями дополнительных мероприятий по снижению издержек, повышению эффективности использования материальных, финансовых ресурсов, а также увеличение объемов реализации энергии.-0-