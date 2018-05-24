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Татарстан предлагает создать в Беларуси СП по переработке автошин

Экономика 24.05.2018 | 19:29
Фото из архива
Фото из архива

24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель правления ассоциации "Машиностроительный кластер Республики Татарстан" Сергей Майоров на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России Игорем Петришенко выразил заинтересованность в создании в Беларуси совместного предприятия по переработке отслуживших автомобильных шин. Их переговоры состоялись сегодня во время ХXII Петербургского международного экономического форума, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

Игорь Петришенко заявил, что Беларусь придает большое значение развитию сотрудничества с Татарстаном в машиностроительной и станкостроительной сферах. Отмечено, что на базе ООО "Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан" реализуется проект по созданию белорусско-татарстанского промышленного кластера, одним из этапов которого является создание единого сервисно-сбытового центра Беларуси и Татарстана. В 2017 году "ТПК МТЗ-Татарстан" проведена презентация энергонасыщенного трактора Беларус-3522, укомплектованного двигателем татарстанского производства.

В Набережных Челнах ООО "РариТЭК-Автогрупп" совместно с Минским автомобильным заводом на основании лицензионного соглашения реализовали проект по созданию пассажирского автобуса "Лотос" на газомоторном топливе, который в ближайшее время поступит на транспортно-пассажирские предприятия региона.

Посол также подчеркнул, что предприятия станкостроительной индустрии Беларуси готовы к реализации совместных проектов по участию в программах технического переоснащения машиностроительных предприятий Татарстана.-0-

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Теги
Беларусь, переработка, регионы России, совместное предприятие
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