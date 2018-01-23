Тегеран приветствует инвестиции Беларуси в нефтяную промышленность Ирана

23 января, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Тегеран приветствует инвестиции белорусских компаний в нефтяную промышленность Ирана. Об этом сказал первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири на встрече с министром промышленности Беларуси Виталием Вовком.

Эсхак Джахангири подчеркнул, что Беларуси уделяется важное место во внешней политике Ирана. По его словам, две страны могут расширять взаимные связи в сферах современных технологий и военной промышленности.

Он также выразил готовность иранской стороны продавать нефть Беларуси и удовлетворять нефтяные потребности страны.

В свою очередь Виталий Вовк отметил, то Минск может экспортировать в Иран продукты питания и животноводства. Он также добавил, что Беларусь готова передать Ирану технологии изготовления тракторов и комбайнов.

Виталий Вовк возглавляет белорусскую делегацию на 14-м заседании смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Тегеране.-0-