Тегеран приветствует инвестиции Беларуси в нефтяную промышленность Ирана

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
24 января 2018, Ср
-11°C
Переменная облачность EUR 2.421
USD 1.9779
100 RUB 3.5058
Главное
Во время встречи Лукашенко: Беларусь и далее будет для ОБСЕ хорошей опорой в центре Европы
Президент
Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы в 2018 году
Президент
Кобяков: в госпрограмме инновационного развития доля проектов V и VI укладов должна быть не менее 75%
Экономика
Выборочные проверки будут проводиться с учетом критериев оценки риска субъектов
Общество
ЦИК не исключает возможных изменений избирательного законодательства по рекомендациям ОБСЕ
Политика
Реклама на сайте
Лента новостей
Президент Беларуси поздравил с юбилеем Юрия Башмета
00:00 Президент
Число жертв стрельбы в США выросло до двух, 17 учащихся ранены
Вчера 23:45 В мире
Двойной теракт произошел в Бенгази, погибли 11 человек
Вчера 23:26 В мире
Минидрон Mavic Air будут продавать за 799 долларов
Вчера 23:05 Технологии
Полиция Торонто задержала стрелка, который ранил семь человек в середине января
Вчера 22:45 В мире
От сильных морозов покрышки ломаются, как сухари - видео
Вчера 22:26 Калейдоскоп
Нетрезвый житель Гродненского района облил себя бензином и грозил совершить суицид
Вчера 22:10 Происшествия
Tesla на автопилоте попала в опасное ДТП
Вчера 22:05 В мире
Хоккеисты "Немана" обыграли "Металлург" и вышли в лидеры чемпионата Беларуси в экстралиге
Вчера 21:51 Спорт
Электроснабжение в минском микрорайоне Уручье восстановлено
Вчера 21:46 Регионы
Космонавт Олег Новицкий готов к новому полету
Вчера 21:25 Общество
Минчанам предлагают обсудить инженерную и транспортную инфраструктуру в районе Малого Тростенца
Вчера 21:09 Регионы
РЕПОРТАЖ: Из Минска в "Великий камень", или Как управляющая компания обживается в новом административном здании
Вчера 20:54 Экономика
Техника "Белкоммунмаш" пополнила троллейбусный парк Одессы
Вчера 20:41 Новости компаний
Пропавшие учащиеся лунинецкого колледжа нашлись, скоро они вернутся домой
Вчера 20:31 Происшествия
Несколько бригад задействовано в Минске на восстановлении электроснабжения в районе Уручья
Вчера 20:20 Происшествия
В Instagram теперь можно добавлять GIF-стикеры в разделе "Stories"
Вчера 20:07 Технологии
Рыбокомбинат "Любань" до конца года освоит выпуск 15 наименований консервов
Вчера 20:01 Новости компаний
В школе США произошла стрельба: один человек погиб, не менее 5 ранены
Вчера 19:52 В мире
Атлас фортов крепости Брест-Литовск презентовали в Минске
Вчера 19:51 Культура
Все новости
Сюжеты
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Выборы депутатов в местные Советы Выборы депутатов в местные Советы
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Отстранение сборной России от Олимпийских игр в Пхенчхане Отстранение сборной России от Олимпийских игр в Пхенчхане
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Тегеран приветствует инвестиции Беларуси в нефтяную промышленность Ирана

Экономика 23.01.2018 | 17:00
Виталий Вовк и Эсхак Джахангири. Фото ИРНА
Виталий Вовк и Эсхак Джахангири. Фото ИРНА

23 января, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Тегеран приветствует инвестиции белорусских компаний в нефтяную промышленность Ирана. Об этом сказал первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири на встрече с министром промышленности Беларуси Виталием Вовком.

Эсхак Джахангири подчеркнул, что Беларуси уделяется важное место во внешней политике Ирана. По его словам, две страны могут расширять взаимные связи в сферах современных технологий и военной промышленности.

Он также выразил готовность иранской стороны продавать нефть Беларуси и удовлетворять нефтяные потребности страны.

В свою очередь Виталий Вовк отметил, то Минск может экспортировать в Иран продукты питания и животноводства. Он также добавил, что Беларусь готова передать Ирану технологии изготовления тракторов и комбайнов.

Виталий Вовк возглавляет белорусскую делегацию на 14-м заседании смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Тегеране.-0-

﻿
Теги
Беларусь, инвестиции, Иран, нефть, промышленность
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.421 BYN 2.421 BYN 2.425 BYN
USD
1.9779 BYN 1.98 BYN 1.985 BYN
RUB
3.5058 BYN 3.496 BYN 3.505 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Зимние пейзажи Налибокской пущи с высоты
Все видео

Фотоновости

Зимняя рыбалка под Минском
Все фото

Инфографика

Объемы продаж товаров народного потребления в 2017 году Национальный статистический комитет подвел итог работы организаций торговли в 2017 году. В таблице приведены объемы продаж товаров в сравнении с уровнем 2016 года в сопоставимых ценах.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь является островом безопасности на Евразийском континенте
Президент Беларуси поздравил с юбилеем Юрия Башмета
Лукашенко утвердил решение совета спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи
Политика
Кент Харстед Харстед: Беларусь имеет хорошие возможности для продвижения многих инициатив
Макей и Харстед обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах
Беларусь уделяет особое внимание комплексной работе по реформированию ООН - Рыбаков
Происшествия
Обвиняемый по делу о гибели роупджампера приговорен к 3 годам лишения свободы
Нетрезвый житель Гродненского района облил себя бензином и грозил совершить суицид
Пропавшие учащиеся лунинецкого колледжа нашлись, скоро они вернутся домой
Общество
Фото из архива Выборочные проверки будут проводиться с учетом критериев оценки риска субъектов
Космонавт Олег Новицкий готов к новому полету
В Беларуси на местных выборах аккредитовано 10,5 тыс. национальных наблюдателей
Регионы
Зубры в Налибокской пуще ФОТОРЕПОРТАЖ: Зима в Налибокской пуще
Электроснабжение в минском микрорайоне Уручье восстановлено
Минчанам предлагают обсудить инженерную и транспортную инфраструктуру в районе Малого Тростенца
Спорт
Команда "МАЗ-СПОРТавто" 26 января встретится с журналистами в пресс-центре БЕЛТА
Хоккеисты "Немана" обыграли "Металлург" и вышли в лидеры чемпионата Беларуси в экстралиге
Более 300 участников соберет первый в Беларуси любительский турнир по триатлону
Технологии
НАН Беларуси планирует создать новый технопарк "Академтехноград"
Минидрон Mavic Air будут продавать за 799 долларов
В Instagram теперь можно добавлять GIF-стикеры в разделе "Stories"
Культура
Новополоцк принял эстафету культурной столицы Беларуси
Атлас фортов крепости Брест-Литовск презентовали в Минске
Фильм "Форма воды" стал лидером по числу номинаций на "Оскар"
В мире
Фото Синьхуа - БЕЛТА На Филиппинах произошло извержение вулкана
Число жертв стрельбы в США выросло до двух, 17 учащихся ранены
Двойной теракт произошел в Бенгази, погибли 11 человек
Калейдоскоп
Ученые нашли "Мордор" на дне океана
От сильных морозов покрышки ломаются, как сухари - видео
Ольга Бузова сначала закрыла доступ к своему аккаунту в Instagram, но потом вновь открыла
Все круглые столы
Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова 13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов
Газета 7 дней
От Кухчиц до Дунайчиц в поисках настроения, или Как корреспондент «7 дней» нрав и характер коз изучала
Такая работа – спасение жизни
Тюрбо XIX века
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Лидия ЕРМОШИНА. Выборы – от слова «выбирать»
Віктар ЛОЎГАЧ. Партфель дэпутата
Виолетта САЛОДКАЯ. Преграждая путь диверсантам
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия