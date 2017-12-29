Техрегламент ЕАЭС на сжиженный газ вступает в силу с 1 января

29 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Технический регламент Евразийского экономического союза "Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива" вступает в силу с 1 января 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Технический регламент устанавливает единые обязательные для применения в странах требования к физико-химическим и эксплуатационным показателям сжиженных углеводородных газов, которые используются для отопления жилья и производственных помещений, а также в качестве топлива для автомобилей, - пояснили в ЕЭК. - Документ регулирует вопросы хранения, перевозки, реализации и утилизации сжиженных углеводородных газов, их маркировки. Техрегламент ЕАЭС определяет основные опасные факторы, возникающие при осуществлении этих процессов: пожаровзрывоопасность, негативные воздействия на организм человека, а также риски загрязнения окружающей среды".

Например, массовая доля сероводорода и меркаптановой серы в газах для коммунально-бытового назначения и производственных нужд не должна превышать 0,013%, в газах для заправки автотранспорта - 0,01%. Давление насыщенных паров при температуре воздуха до 45 градусов для обеих категорий газа должно быть не больше 1,6 МПа. В сжиженных углеводородных газах не допускается содержание свободной воды и щелочи.

Каждая партия сжиженных углеводородных газов, выпускаемая в обращение на территории союза, должна сопровождаться паспортом качества, содержащим ряд сведений. Среди них - наименование и товарный знак изготовителя, его адрес и место, где производятся сжиженные газы, наименование, марка, условное обозначение продукции и т.д. Паспорт качества оформляется на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве страны ЕАЭС - на государственном языке страны, где реализуются сжиженные углеводородные газы.

При перевозке сжиженных углеводородных газов сопроводительные документы должны содержать информацию о классе опасного груза, коде экстренных мер, знаки опасности, сведения о пожаровзрывоопасности и опасности для живых организмов, способы и средства обезвреживания, огнегасительные средства.

Оценка соответствия требованиям технического регламента проводится в форме декларирования соответствия.

Подтверждение соответствия сжиженных углеводородных газов требованиям техрегламента ЕАЭС обеспечивается применением стандартов, включенных в перечень документов, которые содержат правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения и исполнения требований техрегламента. В перечне - 12 межгосударственных стандартов, гармонизированных с международными стандартами ISO и 18 национальных стандартов Беларуси, Казахстана и России.

С целью создания комфортных условий для бизнеса ЕЭК установила переходный период до 1 июля 2019 года. До этой даты допускаются производство и выпуск в обращение в странах союза продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу техрегламента обязательной оценке соответствия, установленной законодательством государства - члена ЕАЭС, без документов о такой оценке и без маркировки национальным знаком обращения на рынке.

Также до 1 июля 2019 года производители смогут выпускать сжиженные углеводородные газы согласно обязательным требованиям, ранее установленным союзным законодательством или законодательством государства - члена ЕАЭС, при наличии документов об оценке соответствия, выданных или принятых до дня вступления в силу техрегламента.

"После вступления техрегламента в силу сжиженные углеводородные газы будут свободно перемещаться по всей союзной территории, и это не потребует излишних расходов производителей на подтверждение соответствия по национальным требованиям, - отметили в ЕЭК. - А население стран ЕАЭС получит дополнительную законодательную защиту".-0-