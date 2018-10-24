Техрегламентами ЕАЭС регулируется 85% продукции на рынке союза - Назаренко

24 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Техническими регламентами Евразийского экономического союза регулируется около 85% продукции, обращающейся на едином рынке ЕАЭС. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко.

"Всего принято 46 технических регламентов союза, 39 из них вступили в силу, - рассказал Виктор Назаренко. - Они регулируют примерно 85% всей обращаемой продукции. Это технические регламенты в области безопасности пищевой продукции, товаров массового потребления, средств защиты, электротехники и машиностроения, энергоресурсов. 17 ноября вступит в силу еще один технический регламент союза о безопасности оборудования для детских игровых площадок".

По словам министра ЕЭК, продолжается разработка 12 технических регламентов союза, пять из которых - на завершающем этапе готовности. "Это техрегламенты, устанавливающие требования к энергоэффективности бытовых электроприборов, магистральным трубопроводам, продукции гражданской обороны, алкогольной продукции, мясу птицы и продукции ее переработки", - уточнил он.

Кроме того, на разных этапах разработки - техрегламенты на высоковольтное оборудование, угли и продукцию их переработки, корма и кормовые добавки, подвижной состав метрополитена, трамваи и легкорельсовый транспорт, материалы, контактирующие с пищевой продукцией, здания и сооружения, строительные материалы и изделия.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-