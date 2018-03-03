3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Текст обновленного Налогового кодекса планируется подготовить до конца мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор и сопредседатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М.С. Кунявского (БСПН) Жанна Тарасевич.

Жанна Тарасевич напомнила, что при Министерстве финансов создана рабочая группа, которая занимается корректировкой Налогового кодекса. "Работа построена достаточно грамотно, рабочая группа собирается где-то два раза в неделю. Сейчас мы работаем над вопросами концептуального плана, например, какие методы применять, как сближать налоговый и бухгалтерский учет, как нормировать различного рода затраты. Сейчас стороны стараются прийти к какому-то единому мнению, если не получается, то берется определенный тайм-аут, чтобы уточнить некоторые вещи. В течение марта мы должны завершить этот процесс. Дальше будет написание самого документа, которое должно быть завершено до конца мая", - пояснила она.

При этом директор БСПН уточнила, что в апреле-мае, по мере написания текста обновленного Налогового кодекса, представители рабочей группы будут анализировать конкретные статьи и главы документа. "Эксперты будут буквально постатейно идти по всему кодексу. Документ должен быть готов к 1 сентября, но три летних месяца еще будут выделены на согласование его всеми заинтересованными госорганами", - отметила она.

По словам Жанны Тарасевич, в состав рабочей группы входит порядка 60 экспертов. Это представители госорганов (Минфин, МНС, Минэкономики), эксперты Совета по развитию предпринимательства, бизнес-союзов, представители аудиторских компаний, а также главные бухгалтеры предприятий различного уровня. "Такой состав позволяет вычленить основные проблемы, услышать голос практиков, хорошо это или плохо, узнать у экспертов, каким образом происходит тот или иной процесс. Это значительно упрощает работу над изменениями. Разговор идет, мы слышим друг друга", - подчеркнула она.

Директор БСПН также рассказала, что союз стал инициатором проведения международной конференции в марте этого года в Минске, во время которой планируется еще раз обсудить проблемы налогообложения в стране. "Мы попытаемся собрать 100-150 экспертов из Беларуси, пригласим экспертов от МВФ, Всемирного банка, ЕАЭС. Хочется еще раз изучить международный опыт, а также обсудить, какая проблематика существует у нас по отдельным видам налогов, и выработать дополнительные рекомендации. Кроме того, параллельно сейчас идет анкетирование субъектов хозяйствования на местах, чтобы получить максимальное количество предложений от бизнеса. В результате такой работы должен получиться обновленный Налоговый кодекс, хотя пока с теми же налогами, которые есть. Наша задача - убрать целый ряд барьеров, норм, которые действительно сложны в администрировании", - пояснила она.

При этом Жанна Тарасевич сообщила, что имеется договоренность комплексно проанализировать налоговую систему Беларуси и в течение ближайших трех лет подготовить концепцию ее реформы, которая может начаться в 2021 году.-0-