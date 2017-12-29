Темп роста экспорта строительных услуг предприятий Минстройархитектуры в 2017 году составил 105%

29 декабря, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Темп роста экспорта строительных услуг предприятий Министерства архитектуры и строительства в 2017 году составил 105% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экспорт услуг - важнейшая тема в строительной отрасли. Не всегда предприятия имеют 100-процентную загрузку, и работать на экспорт - это не просто пожелание, а действительно необходимость, чтобы обеспечить своих людей работой и дать возможность заработать. Экспорт строительных услуг по министерству по году составит $182 млн, это 105% к уровню 2016 года", - сказал Анатолий Черный.

Активно белорусские строители работают в Калуге. "Здесь мы строим микрорайон, школу, детский сад, стадионы. Школа построена с учетом денежных средств по указу №534, это кредитные средства Банка развития. Потом правительство Калужской области выкупает эту школу и рассчитывается с нами, а мы рассчитываемся с Банком развития", - пояснил министр. По его словам, на выделенной площадке можно построить 240 тыс. кв.м жилья. Сейчас заканчивается строительства 40 тыс. "квадратов", которые будут вводиться в первом квартале 2018 года. Уже продано около 50% квартир.

По словам министра, маржинальность проектов позволяет обслуживать кредиты, которые берутся под строительство, и получать рентабельность после реализации квартир. Кроме того, обеспечивается высокий уровень заработной платы строителей. "Каменщики, работающие в Калужской области, получали до $1 тыс. Люди сюда стремились ехать", - рассказал Анатолий Черный.-0-