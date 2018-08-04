Тенденции на рынке нефтепродуктов и газа обсудят на конференции в Минске в сентябре

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тенденции на рынке нефтепродуктов и газа обсудят на международной конференции в Минске, которая пройдет 20-21 сентября, сообщили БЕЛТА организаторы.

На крупнейшем отраслевом форуме планируется обсудить основные тенденции рынков энергоносителей, перспективы белорусской нефте- и газопереработки, трейдинга нефтепродуктов и сжиженного газа, а также технические и маркетинговые новшества в области АЗС и нефтебазового хозяйства.

Во встречах с участниками конференции и обсуждении актуальных вопросов примут участие руководители и топ-менеджеры компаний-организаторов конференции и их сбытовых предприятий, представители госорганов, руководители и топ-менеджеры НПЗ, ведущие нефтетрейдеры, аналитики и ключевые эксперты, руководители компаний-операторов розничного рынка нефтепродуктов.

Организаторами конференции выступают крупнейшие компании нефтяной отрасли Беларуси: ПО "Белоруснефть" и ЗАО "Белорусская нефтяная компания" при поддержке белорусских НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан").-0-