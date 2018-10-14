Теплая погода будет способствовать развитию озимых зерновых - Белгидромет

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода будет способствовать развитию озимых зерновых культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Развитие озимых культур на основных массивах проходит в условиях хорошей обеспеченности влагой. По последним данным, на большинстве полей отмечаются всходы озимых, кущение наблюдается на полях, засеянных до 10 сентября. Состояние посевов в основном хорошее. Но в южной части страны (Брестская, местами Гомельская, юг Гродненской областей) из-за недостатка осадков в первой декаде октября произошло уменьшение запасов влаги в почве, ухудшились агрометеорологические условия для роста и развития озимых.

Температурный режим ожидается вполне удовлетворительный для роста и развития озимых. Во второй декаде октября из-за сохраняющегося дефицита осадков может произойти дальнейшее уменьшение содержания влаги в почве, особенно в южной части страны.

Из-за преобладания сухой погоды условия для проведения уборочных работ будут благоприятными. Белорусским аграриям осталось завершить уборку кукурузы, картофеля, сахарной свеклы, а также травяных кормов.-0-