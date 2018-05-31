Территориальные фонды госимущества 1 июня переименуют в комитеты

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областные и Минский городской территориальные фонды государственного имущества с 1 июня будут осуществлять свою деятельность в виде комитетов государственного имущества областных и Минского городского исполнительных комитетов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 мая 2018 года №398, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Изменение наименований произойдет в соответствии с утвержденной Президентом типовой структурой местных исполнительных комитетов. Она предусматривает создание с 1 июня 2018 года в местных исполкомах вместо фондов госимущества и землеустроительных служб других структурных подразделений в виде комитетов, главных управлений, управлений, отделов, секторов, исходя из численности работников", - пояснили в пресс-службе.

Комитеты государственного имущества будут одновременно территориальными органами Госкомимущества и структурными подразделениями областных и Минского городского исполнительных комитетов. В отношении них сохраняется двойное подчинение.-0-