Территорию Нежинского ГОКа начали готовить к размещению двух стволопроходческих комплексов

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Началась активная подготовка территории Нежинского ГОКа к размещению двух стволопроходческих комплексов SBR, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь ИООО "Славкалий" Анна Бунькова.

Возводятся армированные бетоном площадки площадью около 3,5 тыс. кв.м. Здесь детали будут собраны в отдельные модули и по рельсовому пути доставлены к стволам для монтажа. Производство стволопроходческих комплексов набирает высокие темпы: компания Herrenknecht (ФРГ) завершает изготовление отдельных компонентов и вскоре приступит к сборке цельных узлов. Вес SBR составит 360 т, длина - 50 м.

Доставка стволопроходческих комплексов на строительную площадку Нежинского ГОКа планируется в середине текущего года.-0-