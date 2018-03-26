26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тест-драйв белорусского электробуса проведут в Тбилиси. Такая информация озвучена в эфире телеканала "Столичное телевидение", сообщает БЕЛТА.
Интерес к экологически чистым машинам проявляют не только в грузинской столице, но и еще в трех крупных городах этой страны. Все они нуждаются в серьезном обновлении парка городского транспорта. Специалисты оценят возможности белорусского электробуса в условиях горной местности.
Как заявил председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук, по результатам эксплуатации этого транспорта в Минске отмечается более дешевая стоимость одного километра перевозки по сравнению с троллейбусом.
Минск и Тбилиси рассматривают вопрос производства электробусов на территории Грузии. Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам.
Столицы также продолжат развивать партнерство в культуре, образовании и жилищном хозяйстве, обмениваться инвестиционными предложениями и проводить бизнес-форумы.-0-
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