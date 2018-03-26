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Тест-драйв белорусского электробуса проведут в Тбилиси

Экономика 26.03.2018 | 20:47
Белорусский электробус. Фото из архива
Белорусский электробус. Фото из архива

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тест-драйв белорусского электробуса проведут в Тбилиси. Такая информация озвучена в эфире телеканала "Столичное телевидение", сообщает БЕЛТА.

Интерес к экологически чистым машинам проявляют не только в грузинской столице, но и еще в трех крупных городах этой страны. Все они нуждаются в серьезном обновлении парка городского транспорта. Специалисты оценят возможности белорусского электробуса в условиях горной местности.

Как заявил председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук, по результатам эксплуатации этого транспорта в Минске отмечается более дешевая стоимость одного километра перевозки по сравнению с троллейбусом.

Минск и Тбилиси рассматривают вопрос производства электробусов на территории Грузии. Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам.

Столицы также продолжат развивать партнерство в культуре, образовании и жилищном хозяйстве, обмениваться инвестиционными предложениями и проводить бизнес-форумы.-0-

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