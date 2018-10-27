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Топливо на АЗС в Беларуси дорожает с 28 октября на 1 копейку

Экономика 27.10.2018 | 15:03
Фото из архива
Фото из архива

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 28 октября на 1 копейку увеличиваются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,4, АИ-95-К5-Евро - Br1,49, АИ-98-К5-Евро Br1,7, ДТ - Br1,49.

Стоимость автомобильного топлива на АЗС изменяется с целью дальнейшей компенсации для НПЗ роста затрат на приобретение нефти, проинформировали в концерне.-0-

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топливо, цены
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