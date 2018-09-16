Топливо на АЗС в Беларуси подорожало на копейку

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 16 сентября топливо на автозаправочных станциях подорожало на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составила Br1,35, АИ-95-К5-Евро - Br1,43, АИ-98-К5-Евро - Br1,64, ДТ - Br1,43.
Поэтапное повышение цен на автомобильное топливо продолжается с целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть.-0-
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