Топливо на АЗС в Беларуси с 2 сентября подорожает на 1 копейку

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 2 сентября изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Стоимость топлива на автозаправочных станциях изменится на 1 копейку. Цена одного литра бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,33, АИ-95-К5-Евро - Br1,41, АИ-98-К5-Евро - Br1,62, ДТ - Br1,41.
Поэтапное повышение цен на автомобильное топливо продолжается с целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть, добавили в "Белнефтехиме".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.432 BYN
|2.429 BYN
|2.434 BYN
|USD
|2.0839 BYN
|2.081 BYN
|2.086 BYN
|RUB
|3.0618 BYN
|3.06 BYN
|3.065 BYN