Топливо на АЗС в Беларуси с 23 сентября подорожает на 1 копейку

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топливо на автозаправочных станциях в Беларуси с 23 сентября подорожает на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,36, АИ-95-К5-Евро - Br1,44, АИ-98-К5-Евро - Br1,65, дизельного топлива - Br1,44.
В "Белнефтехиме" отметили, что концерн продолжает реализацию политики, направленной на поэтапное повышение цен на автомобильное топливо, с учетом продолжающегося роста цены на нефть в целях компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья.-0-
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