Топливо на АЗС в Беларуси с 26 августа дорожает на 1 копейку

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 26 августа изменяются розничные цены на моторное топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Стоимость автомобильного топлива на АЗС вырастет на 1 копейку. Цена 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,32, АИ-95-К5-Евро - Br1,4, АИ-98-К5-Евро - Br1,61, дизельного топлива - Br1,4.-0-
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