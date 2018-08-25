Топливо на АЗС в Беларуси с 26 августа дорожает на 1 копейку

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 26 августа изменяются розничные цены на моторное топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Стоимость автомобильного топлива на АЗС вырастет на 1 копейку. Цена 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,32, АИ-95-К5-Евро - Br1,4, АИ-98-К5-Евро - Br1,61, дизельного топлива - Br1,4.-0-