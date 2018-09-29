Топливо в Беларуси с 30 сентября подорожает на копейку

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 30 сентября изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
С 30 сентября стоимость топлива на автозаправочных станциях увеличится на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,37, АИ-95-К5-Евро - Br1,45, АИ-98-К5-Евро - Br1,66, дизельного топлива - Br1,45.-0-
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