11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топливо в Беларуси с 12 мая дорожает на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

Розничные цены на АЗС увеличиваются на дизельное топливо и автомобильный бензин.

Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,28, АИ-95-К5-Евро - Br1,36, АИ-98-К5-Евро - Br1,57, дизельного топлива - Br1,36.

В Беларуси действует механизм изменения цен на топливо, по которому в зависимости от ситуации на нефтяном рынке предусматривается возможность корректировки цен на нефтепродукты как в сторону увеличения, так и снижения. При этом предусматривается постепенный выход на уровень цен, сопоставимый с действующим на российском рынке.-0-