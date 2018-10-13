Топливо в Беларуси с 14 октября дорожает на 1 копейку

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 14 октября изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Стоимость топлива на автозаправочных станциях вырастет на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,39, АИ-95-К5-Евро - Br1,47, АИ-98-К5-Евро - Br1,68, ДТ - Br1,47.
В концерне отметили, что белорусские НПЗ продолжают работать в сложных условиях опережающего роста цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты.
"Цена нефти в октябре в среднем составила $85,1 за баррель и с начала года выросла на 59,3%. Автомобильное топливо на белорусских АЗС за этот период подорожало лишь на 14,4%", - сообщили в "Белнефтехиме".-0-
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