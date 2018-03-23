Топливо в Беларуси с 24 марта дорожает на 1 копейку

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 24 марта изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".
Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо с 24 марта на автозаправочных станциях увеличиваются на 1 копейку, или в среднем на 0,76%.
Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,24, АИ-95-К5-Евро - Br1,32, ДТ - Br1,35.
Как сообщалось, в Беларуси разработан новый механизм изменения цен на автомобильное топливо - в зависимости от изменения ситуации на нефтяном рынке предусматривается возможность корректировки цен на нефтепродукты как в сторону увеличения, так и снижения. При этом предусматривается постепенный выход на уровень цен, сопоставимый с действующим на российском рынке. В дальнейшем цены будут корректироваться в соответствии с изменениями мировых цен на нефть, курса национальной валюты и налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы.-0-
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