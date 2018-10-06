Топливо в Беларуси с 7 октября дорожает на 1 копейку

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 7 октября изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА с пресс-службе концерна "Белнефтехим".
С 7 октября стоимость топлива на автозаправочных станциях вырастет на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,38, АИ-95-К5-Евро - Br1,46, АИ-98-К5-Евро - Br1,67, ДТ - Br1,46.
В концерне "Белнефтехим" пояснили, что поэтапное повышение цен на автомобильное топливо ведется с учетом продолжающегося роста цены на нефть, в целях компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья.-0-
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