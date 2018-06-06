Торговая палата "Израиль-Беларусь" готова представлять интересы БУТБ в Израиле

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговая палата "Израиль-Беларусь" готова представлять интересы ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" в Израиле. Это обсуждалось на встрече руководства БУТБ с делегацией израильских деловых кругов, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.

Генеральный директор ТП "Израиль-Беларусь" Гедалия Колтанюк отметил, что израильский бизнес заинтересован в развитии сотрудничества с Беларусью, в том числе в сфере биржевой торговли. "К нам часто обращаются израильские компании с просьбой помочь в приобретении товаров белорусского производства. Особым спросом пользуются пиломатериалы, реализуемые на торгах БУТБ. К сожалению, далеко не каждая компания имеет возможность обучить собственного трейдера и напрямую торговать на бирже, поэтому мы готовы стать брокером БУТБ в Израиле, привлекать на торги новых участников и совершать сделки от их имени. Для этого у нас есть опыт, желание и необходимые ресурсы", - сказал он.

В свою очередь первый заместитель председателя правления БУТБ Анатолий Зарецкий подчеркнул, что формирование сети брокерских организаций за рубежом - одна из приоритетных задач биржи в текущем году. "У нас уже аккредитованы брокеры в Латвии, Литве, Польше, России, Украине и Турции, и практика показывает, что это наиболее эффективная схема взаимодействия с компаниями-нерезидентами. Так, с начала года при содействии латвийского брокера SIA Business Support Services компании из стран Балтии заключили сделки более чем на 3 млн евро. Мы ведем работу и на других перспективных рынках и будем рады, если вы поможете нам нарастить биржевой товарооборот не только с Израилем, но и другими странами Ближнего Востока. Мы всегда открыты для конструктивного диалога с потенциальными партнерами", - добавил Анатолий Зарецкий.

Во время визита на БУТБ израильская делегация ознакомилась с порядком проведения экспортных биржевых торгов лесопродукцией, изучила котировки на самые востребованные товарные позиции и обсудила условия аккредитации в качестве брокера-нерезидента. Ожидается, что в ближайшее время специалисты ТП "Израиль-Беларусь" пройдут обучение работе с торговой системой БУТБ, после чего будет рассмотрен вопрос об аккредитации этой организации на бирже.

Торговая палата "Израиль-Беларусь" была создана в феврале 2014 года. В функции организации входит содействие установлению деловых контактов между белорусскими и израильскими субъектами хозяйствования, а также продвижение белорусских товаров на израильский рынок.-0-