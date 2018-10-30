Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и ЕС развивается динамично - Румас

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и ЕС развивается динамично, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время встречи с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отрадно, что ваши визиты в Беларусь стали регулярными. Для Беларуси Европейский союз - один из ключевых гарантов стабильности и устойчивого развития в Европе. Сегодня наше торгово-экономическое сотрудничество с ЕС развивается очень динамично. Белорусский экспорт в ЕС вырос за восемь месяцев этого года на 43%. Это очень хороший результат. Мы ожидаем активизацию инвестиционного сотрудничества с началом работы в Беларуси Европейского инвестиционного банка. Позитивно отмечаем старт 23 октября совместного с ЕС проекта по регулированию нелегальной миграции с бюджетом 7 млн евро. Мы также приветствуем включение Беларуси в проект по повышению эффективности государственного аппарата", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр подчеркнул, что Беларусь придает большое значение участию в программе "Восточное партнерство". "Мы убеждены, что эта программа должна работать на благо устойчивого экономического развития нашего региона и служить сглаживанию возникающих разделительных линий. В следующем году эта инициатива отмечает 10-летие. Считаю, что нам следует усилить ее способность приносить конкретные экономические результаты. В этой связи для нас актуальным является вопрос заключения соглашения между Беларусью и Европейским союзом", - подчеркнул он.

Йоханнес Хан примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности в Минске. Запланированы двусторонние встречи.-0-