18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговые сети Беларуси повысят оперативность предоставления информации о ценах. Это следует из подписанного сегодня соглашения о взаимодействии и информационном обмене между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и Ассоциацией розничных сетей, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, суть соглашения заключается в повышении эффективности и оперативности получения информации о ценовой ситуации на потребительском рынке. "Пока это соглашение касается только продовольственных товаров, поскольку они занимают наиболее значимый удельный вес в индексе потребительских цен. Это соглашение - добрая воля Ассоциации розничных сетей, объединяющей 17 крупнейших торговых сетей, которые занимают в Беларуси более 55% всех площадей торговых объектов страны", - сказал он.

Министр сообщил, что сетевой бизнес в Беларуси развивается, в то же время достигнут разумный баланс в присутствии магазинов шаговой доступности и крупного ретейла.

Исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталья Шаблинская отметила: "Мы работаем цивилизованно и готовы способствовать исполнению задач, которые ставит правительство. Поэтому было принято решение о подписании соглашения, которое не является революционным, мы просто оперативно будем делать так, чтобы жители Беларуси были осведомлены о том, что происходит сегодня в торговле, производственной базе".

Соглашение было подписано во время заседания совета и правления Ассоциации розничных сетей.-0-