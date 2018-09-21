Торговым советникам дипмиссий представят экономический и инвестиционный потенциал Беларуси

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговым советникам дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, сегодня представят экономический и инвестиционный потенциал страны на встрече с руководителями белорусских предприятий. Мероприятие приурочено ко Дню торгового советника, который ежегодно организует Белорусская торгово-промышленная палата, сообщил журналистам председатель БелТПП Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такие встречи - уже традиция. Их цель в том, чтобы показать наши предприятия, продукцию, наши возможности представителям разных государств, обсудить организацию выставок в различных странах, договориться о контактах. Дипломаты, которые аккредитованы в нашей стране, нуждаются в информации о Беларуси, о том, каков наш экспортный потенциал. Например, не нужно ехать в Африку, чтобы встретиться с представителями Ганы, Кении, Нигерии - с теми людьми, которые отвечают за развитие торгово-экономических связей. А если мы говорим об Африканском континенте, там наша продукция востребована", - сказал Владимир Улахович.

Владимир Улахович

Он отметил, что большой интерес со стороны как белорусских предприятий, так и представителей дипмиссий разных стран вызывают подобные встречи. "Число участников растет каждый год. Сегодня на встрече представлено около 40 стран, также в списке более 130 белорусских предприятий. Это уникальная возможность для продвижения своей продукции, для разговора с представителями таких далеких стран, как, например, Бразилия, Лаос, Бангладеш", - добавил председатель БелТПП.

Программа мероприятия включает пленарную часть с презентацией экономического и инвестиционного потенциалов страны, а также переговоры представителей белорусского бизнеса и торговых советников из дипломатических миссий, находящихся в Беларуси, а также в России и аккредитованных в Беларуси по совместительству. В формате B2D будут обсуждены перспективы взаимодействия по расширению экспорта, проблемные вопросы сбыта белорусской продукции.

Запланировано и посещение СЗАО "БЕЛДЖИ", где дипломаты ознакомятся с работой первого в Беларуси завода полного цикла по производству легковых автомобилей. "На таких встречах важно показать наши новые проекты, новые направления, которые развиваются в Беларуси. Это машиностроение, автокомпоненты. Поэтому мы даем возможность посетить наше новое предприятие и предлагаем приобретать нашу продукцию", - сказал Владимир Улахович.-0-