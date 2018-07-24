Товарные биржи Беларуси и Узбекистана планируют сотрудничать в сфере ИКТ и кибербезопасности

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа планируют сотрудничать в сфере информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности. Такая договоренность достигнута по итогам визита в центральный офис БУТБ делегации УзРТСБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

По мнению начальника отдела информационной безопасности УзРТСБ Хожиакбара Ирназарова, электронная форма проведения биржевых торгов предъявляет серьезные требования к техническим и технологическим возможностям биржи. Не меньшее значение имеет и защита персональных данных.

"Для единовременной обработки большого количества заявок на покупку и продажу торговая система должна иметь значительную пропускную способность, а программное обеспечение - быть максимально оптимизированным. Как мы успели убедиться, разработанные БУТБ программные комплексы успешно справляются со своими задачами, обеспечивая необходимый уровень надежности, прозрачности и безопасности. На УзРТСБ этим вопросам также уделяется пристальное внимание, поэтому мы заинтересованы в обмене опытом и технологиями с БУТБ. Такое взаимодействие, безусловно, положительным образом скажется на эффективности работы электронных торговых площадок обеих бирж", - считает Хожиакбар Ирназаров.

Во время посещения БУТБ представители УзРТСБ детально изучили основные направления деятельности белорусской биржи, порядок допуска к участию в биржевых торгах, механизм расчетов и контроля исполнения обязательств по биржевым сделкам. Кроме того, узбекистанские эксперты ознакомились с работой арбитражной комиссии БУТБ, схемой участия в торгах через биржевых брокеров и применяемыми на бирже мерами по предотвращению необоснованного манипулирования ценами.-0-