Товарооборот Беларуси и Азербайджана по итогам года ожидается на уровне $150 млн

28 декабря, Баку /БЕЛТА - Trend/. Товарооборот между Беларусью и Азербайджаном по итогам 2017 года ожидается на уровне $150 млн. Об этом заявил на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

Он напомнил, что за 10 месяцев этого года товарооборот между странами вырос на 15% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил $119 млн. За 2016 год товарооборот между Беларусью и Азербайджаном составил $124,5 млн.

"Уходящий год был очень позитивным с точки зрения развития экономических отношений между двумя странами. За 10 месяцев года рост торгового оборота составил 15%, а сам оборот был на уровне $119 млн. По итогам года мы ожидаем, что товарооборот достигнет $150 млн, что является неплохим результатом", - сказал Геннадий Ахрамович.

Посол отметил, что 2018 год станет знаковым для торговых отношений Беларуси и Азербайджана, и товарооборот увеличится за счет реализации ряда экономических проектов.

"Торговля между двумя странами носит разносторонний характер. В частности, в Азербайджан поставляется продукция машиностроительной, пищевой, деревообрабатывающей промышленности, фармацевтики. Беларусь в свою очередь активно импортирует из Азербайджана продукцию нефтехимии, алюминий для машиностроения, продукты питания, спиртные напитки. В Беларуси был открыт первый зарубежный торговый дом Азербайджана", - сказал Геннадий Ахрамович.-0-