Товарооборот БУТБ в 2017 году вырос почти на 30%

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На торговых площадках ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) в 2017 году заключено 317 тыс. сделок на общую сумму Br3,3 млрд, что на 29% больше показателя 2016 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Впервые за всю историю БУТБ наибольший удельный вес в биржевом товарообороте пришелся на секцию лесопродукции, объем сделок в которой составил Br1,3 млрд, или плюс 41% к аналогичному периоду 2016 года. Ключевую роль здесь сыграли годовые торги круглыми лесоматериалами, в результате которых удалось реализовать 75% от выставленного на продажу ресурса, т. е. более 3 млн куб.м. В итоге в рамках секции лесопродукции именно кругляк обеспечил наибольший объем сделок", - отметил Роман Янив. По его словам, всего в прошедшем году белорусские предприятия закупили необработанной древесины на Br634 млн, улучшив на 45% результат 2016 года, в то время как экспорт данной продукции составил Br154 млн, снизившись на 11%.

Второе место по объемам биржевого товарооборота заняли пиломатериалы, поставляемые на экспорт, с суммой сделок Br317 млн, что на 44% больше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров топливная щепа, объем реализации которой на внешний рынок превысил Br71 млн.

Секция металлопродукции завершила год с ростом 16%. Восходящий тренд обусловлен увеличением поставок угля на внутренний рынок в 2,8 раза до Br75 млн, а также 10%-м ростом реализации черных металлов и изделий из них для нужд отечественного строительного и промышленного секторов. Положительная динамика была характерна и для остальных групп товаров, реализуемых на биржевых торгах металлопродукцией.

По итогам 2017 года вышла в уверенный плюс и секция сельхозпродукции. Так, в стоимостном выражении объем сделок с данной товарной группой преодолел отметку в Br585 млн, тем самым на 21% превзойдя показатель 2016 года. Как и ранее, основными драйверами роста стали такие популярные на внутреннем рынке позиции, как шроты масличных, а также злаковые и кормовые добавки. Высокие темпы роста были характерны и для растительных масел (+78%), мяса (+83%) и сухого молока (в 11 раз). В экспорте положительная динамика зафиксирована только по двум позициям: техническому казеину и мясу.

На фоне бума электронной торговли доля секции промышленных и потребительских товаров в общебиржевом обороте увеличилась с 6,8% в 2016 году до 8,4% в 2017 году. Стремясь диверсифицировать и повысить эффективность торгово-закупочной деятельности, белорусские и зарубежные субъекты хозяйствования заключили 42 тыс. сделок на Br273 млн, обеспечив рост в 59% по сравнению с 2016 годом. В топ-5 наиболее востребованных групп товаров по итогам года вошли стройматериалы, техника, оборудование, запчасти и продукты питания.

По состоянию на 1 января 2018 года на БУТБ аккредитованы 18 тыс. 538 компаний, включая 3 тыс. 831 нерезидента из 59 стран мира.-0-