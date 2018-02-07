Товарооборот БУТБ в январе вырос на 11%

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе 2018 года на торговых площадках ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) заключено 29 тыс. 770 сделок на общую сумму Br257 млн, что на 11% больше прошлогоднего показателя, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Наибольший вклад в общебиржевой оборот внесла секция металлопродукции с совокупным объемом сделок Br98 млн, или на 3% больше, чем в январе 2017 года. По традиции в структуре сделок с металлопродукцией доминировали черные металлы и изделия из них.

В секции лесопродукции с начала года совершены 3 тыс. 443 сделки на Br92 млн. Показатель 2017 года превышен на 8% в основном за счет существенного роста поставок пиломатериалов на экспорт и активной реализации услуг по заготовке древесины на внутреннем рынке.

Секция сельхозпродукции завершила отчетный период с ростом в 22% при общем объеме сделок Br48 млн. Львиную долю от этой суммы обеспечили продажи шротов масличных, а также злаковых и кормовых добавок.

Для секции промышленных и потребительских товаров январь текущего года стал периодом роста как количественных, так и объемных показателей. Несмотря на незначительное снижение деловой активности, типичное для начала года, белорусскими и зарубежными участниками торгов заключено свыше 4 тыс. сделок на сумму Br19 млн, что на 60% больше, чем в январе 2017 года. Самыми востребованными товарными позициями по-прежнему остаются стройматериалы, оборудование и комплектующие.

По состоянию на 1 февраля 2018 года на БУТБ аккредитовано 18 тыс. 696 компаний, включая 3 тыс. 841 нерезидента из 59 стран мира.-0-