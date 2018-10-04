Товарооборот между Беларусью и Иркутской областью за I полугодие вырос на 44%

4 октября, Иркутск /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Объем торговли между Беларусью и Иркутской областью за первое полугодие вырос на 44% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня на встрече с белорусскими и российскими журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор подчеркнул, что у Иркутской области налажены тесные связи с Беларусью. "Они скреплены двусторонними соглашениями в различных сферах", - сказал он. У региона есть также соглашение о сотрудничестве с Брестской и Витебской областями, отдельными предприятиями Могилевской области, действует Иркутский торговый дом "Белшина". Кроме того, недавно в регионе было создано совместное предприятие с "Могилевлифтмашем".

Сергей Левченко подчеркнул, что достигнутые договоренности несколько лет назад с белорусской стороной выполняются четко, регулярно проводятся деловые встречи. В частности, через месяц иркутская делегация в очередной раз посетит Беларусь.

"Результаты дают о себе знать", - сказал Сергей Левченко. По его словам, если до 2016 года товарооборот между Беларусью и Иркутской областью ежегодно составлял около $60-70 млн, то в 2017 году он достиг $77,7 млн. А за первое полугодие нынешнего года объем взаимной торговли составил уже $55 млн. "По сравнению с 2016-м товарооборот в прошлом году вырос на 16%, а в январе-июне текущего - на 44%", - отметил Сергей Левченко. Он добавил, что увеличение товарооборота происходит в основном за счет сферы машиностроения.

По мнению губернатора, большие перспективы сотрудничества между Беларусью и Иркутской областью есть в тракторостроительной отрасли, в лесном комплексе и других сферах.

Встреча губернатора с журналистами состоялась во время пресс-тура "Белорусская диаспора Прибайкалья: авторитет, активность, самобытность", организованного Постоянным комитетом Союзного государства, Национальным пресс-центром Беларуси и Международным информационным агентством "Россия сегодня".-0-