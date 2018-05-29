Товарооборот между Беларусью и Калужской областью в I квартале увеличился на 42,6%

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот между Беларусью и Калужской областью России увеличился на 42,6% в I квартале 2018 года и составил $131,3 млн. Об этом рассказал на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Калужской области России сопредседатель рабочей группы, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

В 2017 году товарооборот достиг $494,7 млн и по сравнению с 2016-м увеличился на 35,4%.

Стороны в прошлом году утвердили план по реализации двустороннего соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2018-2020 годы. "По большинству мероприятий плана задействованы региональные власти, организации "Белнефтехима", Минстройархитектуры, Минтранса, "Беллегпрома", "Белгоспищепрома" и Минпрома, которые готовы активизировать сотрудничество с российскими коллегами в области сельскохозяйственного машиностроения, продовольствия, технологического оборудования и строительства жилья", - подчеркнул Александр Шумилин.

Он также отметил, что совместная реализация второго этапа стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года "Человек - центр инвестиций" придаст мощный импульс для расширения взаимовыгодного сотрудничества. Речь идет о кластере жизнеобеспечения и развитии среды. "Это и жилищное строительство, и создание комплексной торговой и сервисной инфраструктуры и, соответственно, новых рабочих мест", - добавил председатель ГКНТ.

В свою очередь первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов отметил, что Беларусь обладает значительным промышленным потенциалом, и кооперационные связи необходимо развивать и углублять. В качестве перспективных направлений двустороннего сотрудничества он назвал совместные проекты в области промышленности, строительства, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и водоочистки.

Визит делегации Калужской области в Минск продлится до 30 мая. Программой визита предусматривается ряд мероприятий, в том числе посещение министерств и участие в работе Белорусского промышленного форума.-0-