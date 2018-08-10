Товарооборот между Беларусью и Швецией за I полугодие увеличился почти на 30%

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот между Беларусью и Швецией за первое полугодие 2018 года увеличился на 28,9 % до $83,8 млн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такая информация размещена на сайте посольства Беларуси в Швеции, сообщает БЕЛТА.

При этом тенденция, отмечают в посольстве, была позитивной для обеих стран: белорусский экспорт вырос на 73,1% до $24,4 млн, поставки шведской продукции в Беларусь увеличились на 16,7% до $59,4 млн.

Наибольшим спросом у шведских покупателей пользовались удобрения, которые поставляет Белорусская калийная компания; мебель, древесные гранулы, брикеты и щепа, что производят ряд частных и государственных компаний. Белорусские производители завершали выполнение своих обязательств по ранее заключенным контрактам на поставку торфа и противогололедной соли.

Более чем в три раза увеличили объем продаж белорусские компании, занимающиеся заготовкой семян сосны и ели, которые являются давними традиционным партнерами шведских лесоводов.

Основу поставок из Швеции в Беларусь, как и ранее, составляет продукция машиностроения (грузовые автомобили и седельные тягачи, дорожная и строительная техника) и химической промышленности (искусственные воски, полимеры этилена, краски и лаки). Наибольший рост в первом полугодии показали поставки газовых турбин, оборудования для лесного хозяйства, а также двигателей внутреннего сгорания.

В дипмиссии подчеркивают, что белорусская и шведская стороны стремятся активно способствовать развитию двусторонней торговли.-0-