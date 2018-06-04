Товарооборот между Беларусью и Вологодской областью в I квартале увеличился на 11,1%

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот между Беларусью и Вологодской областью России в первом квартале 2018 года увеличился на 11,1%, сообщил сегодня журналистам председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров, который возглавляет белорусскую часть совместной комиссии по развитию сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сотрудничество между Беларусью и Вологодской областью активно развивается. В 2017 году товарооборот составил $396,9 млн, что на 77,1% выше уровня 2016 года. Это очень хороший результат, причем товарооборот увеличился в таких сферах, как машиностроение и сельхозпроизводство. В первом квартале мы тоже сработали неплохо: товарооборот составил $93,1 млн, что на 11,1% выше, чем в аналогичный период 2017 года", - сказал Юрий Назаров.
Губернатор Вологодской области России Олег Кувшинников отметил, что российская сторона заинтересована в дальнейшем наращивании товарооборота. "Мы сегодня будем говорить о реализации проекта по созданию крупного машиностроительного кластера в Вологодской области на базе ОАО "Череповецкий литейно-механический завод" с участием белорусских предприятий. Будут обсуждаться и закупка автобусов МАЗ, создание кластера деревянного домостроения. Кроме того, среди направлений нашего сотрудничества - лесозаготовка, лесопереработка, сельское хозяйство", - отметил он.
Заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества Беларуси и Вологодской области России проходит сегодня в Минске. Планируется подписание протокола заседания, соглашения о сотрудничестве между Могилевским горисполкомом и Администрацией города Вологды, а также соглашений о межмуниципальном сотрудничестве.-0-
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