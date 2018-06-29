Традиционные отрасли экономики Беларуси нужно сделать более восприимчивыми к инновациям - Кобяков

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционные отрасли экономики Беларуси нужно сделать более восприимчивыми к инновациям, заявил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков, выступая на республиканском семинаре по цифровой экономике, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подписанный в конце прошлого года декрет о развитии цифровой экономики создал беспрецедентные для нашей страны правовые условия для работы ИТ-сферы. И мы рассчитываем, что апробация ряда законодательных норм на базе Парка высоких технологий позволит в будущем успешно перенести этот опыт на экономику в целом. ИТ-сфера, телекоммуникации, связь - лишь малая часть той экономики, которую нам предстоит преобразовать в соответствии с технологическими требованиями современности. Перед нами стоит амбициозная и сложная задача - сделать восприимчивыми к инновациям традиционные отрасли: здравоохранение, торговлю, промышленность, сельское хозяйство, транспортную систему", - заявил глава правительства.

Во время семинара по развитию цифровой экономике

Андрей Кобяков отметил, что в текущей пятилетке в стране предстоит решить 12 ключевых задач, среди которых создание одной из самых современных инфраструктур телекоммуникаций в Восточной Европе; создание полноценного электронного правительства; внедрение системы "умный дом" как стандарта для новых домов и квартир; максимальное внедрение во все отрасли экономики технологий сбора и обработки массивов данных; изучение возможностей использования новейших технологий передачи и хранения информации в банковской сфере, государственном управлении, нотариате.

Кроме того, планируется решить такие задачи, как развитие электронной торговли, а также использование ведущих мировых и региональных платежных систем; оснащение всех учреждений общего среднего образования страны высокоскоростным беспроводным интернетом и широкое использование электронных средств обучения; создание автоматизированных систем мониторинга и управления состоянием транспортной инфраструктуры, внедрение интеллектуальных комплексов регулирования дорожного движения, систем учета топливных ресурсов в транспортной сфере; внедрение автономных производственных комплексов, систем управления на основе концепции "интернет вещей", технологий трехмерной печати, проведение полной цифровой интеграции инженерно-конструкторских работ по всей цепочке создания промышленного производства; переход к точному земледелию в сельском хозяйстве; повсеместное внедрение систем автоматического учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов, контроля за техническим состоянием объектов инфраструктуры, полнотой и правильностью начисления и оплаты жилищно-коммунальных услуг; создание в Беларуси правовой, образовательной и инвестиционной среды.

При этом, по словам премьер-министра, есть четкое понимание, что успешное развитие цифровой экономики не сводится только к технологическому аспекту, а в значительной степени зависит от эффективного администрирования преобразований. "Поскольку сегодня цифровые технологии внедряются повсеместно, а новые технические решения появляются едва ли не каждый день, нам необходимо быть в курсе текущих тенденций, перспектив и успешных примеров их внедрения в государственном секторе. В этих целях Минсвязи поручено организовать процесс непрерывного повышения компетенции руководителей всех уровней государственного управления в ИТ-сфере. Мероприятия, подобные сегодняшнему семинару, должны содействовать адаптации руководителей в цифровом мире, фокусировать их внимание на главных тенденциях его развития, подходах к решению задач в традиционных отраслях с помощью передовых технологий, принося максимальные цифровые дивиденды для государства", - констатировал он.

Андрей Кобяков напомнил, что главой государства поставлена задача по превращению Беларуси в ИТ-страну. Это предполагает глобальное освоение новых цифровых технологий во всех сферах жизни белорусского общества и национальной экономики. "Органам государственного управления, системе образования, регуляторам различных сфер деятельности предстоит коренным образом перестроить свою работу, чтобы обеспечить необходимые условия для успешного достижения поставленных целей. Важные шаги нами уже сделаны. Для перехода к новым формам организации деятельности современных предприятий с использованием наиболее продвинутых технических возможностей принята и реализуется государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы, создан Совет по развитию цифровой экономики", - резюмировал он.-0-