Транзит товаров через Беларусь в I квартале увеличился на 12%

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем транзитных товаров, следующих через Беларусь, в январе-марте текущего года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.
В январе-марте нынешнего года через территорию страны перемещено около 16 млн т транзитных товаров.
"Данные цифры свидетельствуют об улучшении транзитной привлекательности Беларуси, создании комфортных условий для ведения бизнеса. Это способствует увеличению доходной части бюджета страны", - отметили в ГТК.-0-
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