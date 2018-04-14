Транзит товаров через Беларусь в I квартале увеличился на 12%

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
14 апреля 2018, Сб
+15°C
Ясно EUR 2.5122
USD 2.0375
RUB 3.2706
Главное
Александр Лукашенко "Это здоровье нации и идеология" - Лукашенко о важности спорта как приоритета госполитики
Президент
Лукашенко: мы не можем потерять биатлон
Президент
Беларусь решительно осуждает удары по Сирии
Политика
Более 18 млн деревьев планируется посадить в Беларуси во время Недели леса
Общество
Массовый сев яровых зерновых культур начался в Беларуси
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
ФОТО: Гроссмейстер Борис Гельфанд провел одновременную игру с двадцатью юными шахматистами
14:27 Заголовки новостей
Для развития фигурного катания нужно привлечь к занятиям как можно больше детей - Бестемьянова
14:23 Спорт
Юные хоккеисты в Беларуси получат бесплатный лед для соревнований и подготовки к ним
14:21 Президент
Доллар и евро на торгах 14 апреля подорожали, российский рубль подешевел
14:20 Экономика
ФОТО: В центре Гродно нашли клад золотых монет и украшений
14:18 Заголовки новостей
В Швеции появилась уникальная дорога, заряжающая электромобили на ходу
14:17 Технологии
Эксперты Организации по запрещению химического оружия продолжат работу в Сирии
14:13 В мире
Приговор по делу о коррупции в БелАВМ, ФСЗН и Нацбанке будет оглашен 18 апреля
14:05 Происшествия
ФОТО: Новое дошкольное учреждение открылось во Фрунзенском районе Минска
13:55 Заголовки новостей
В Беларуси появились первые банкоматы с функцией для благотворительных взносов
13:53 Общество
Дело о перевозке через белорусскую границу более 285 кг гашиша направлено в суд
13:53 Происшествия
Мотосезон H.O.G. Spring Challenge входит в тройку самых ярких туристических мероприятий Минска
13:50 Регионы
Налоговые поступления в бюджет Минской области за I квартал выросли почти на 6%
13:38 Регионы
В Витебской области планируют увеличить площади пахотных земель на 150 тыс. га
13:36 Регионы
ОДКБ созывает экстренное заседание постоянного совета в связи с ситуацией в Сирии
13:27 В мире
Вера Лапко вышла в полуфинал теннисного турнира в Лугано
13:26 Спорт
Китай выступает против нанесенного удара по Сирии - МИД
13:24 В мире
Участницы конкурса "Королева Весна" сделали тематическую фотосессию к 100-летию комсомола
13:20 Регионы
ФОТО: Более 18 млн деревьев планируется посадить в Беларуси во время Недели леса
13:16 Заголовки новостей
В Беларуси экзамен на право управления мотоциклом начнут принимать по новым правилам с 22 апреля
13:04 Общество
Все новости
Сюжеты
Ситуация в Сирии Ситуация в Сирии
Посевная кампания Посевная кампания
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Год малой родины Год малой родины
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня"
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Транзит товаров через Беларусь в I квартале увеличился на 12%

Экономика 14.04.2018 | 12:24
Фото из архива
Фото из архива

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем транзитных товаров, следующих через Беларусь, в январе-марте текущего года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

В январе-марте нынешнего года через территорию страны перемещено около 16 млн т транзитных товаров.

"Данные цифры свидетельствуют об улучшении транзитной привлекательности Беларуси, создании комфортных условий для ведения бизнеса. Это способствует увеличению доходной части бюджета страны", - отметили в ГТК.-0-

﻿
Теги
ГТК, таможня, товарооборот
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.5122 BYN 2.503 BYN 2.523 BYN
USD
2.0375 BYN 2.026 BYN 2.039 BYN
RUB
3.2706 BYN 3.22 BYN 3.295 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко руководству спортотрасли: впереди у нас главный экзамен - Европейские игры
Все видео

Фотоновости

Новое дошкольное учреждение открылось во Фрунзенском районе Минска
Все фото

Инфографика

Схема подъезда к кладбищам на Радуницу Во избежание заторов для удобства граждан организация движения на прилегающих к кладбищу "Михановичи" и Северному кладбищу участках автодорог будет изменена.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко От хоккея до сноуборда - решения каких проблем в зимних видах спорта требует Лукашенко
Юные хоккеисты в Беларуси получат бесплатный лед для соревнований и подготовки к ним
Как будут развивать зимние виды спорта в Беларуси - итоги президентского совещания
Политика
Фото из архива Белорусский парламент приступит к рассмотрению изменений в закон о СМИ на весенней сессии
Беларусь в 2018 году закроет посольство в Эфиопии и откроет посольство в Кении
Беларусь решительно осуждает удары по Сирии
Происшествия
УСК по Витебской области. Фото из архива Экс-директор Оршанского молочного комбината обвиняется в получении взяток
Приговор по делу о коррупции в БелАВМ, ФСЗН и Нацбанке будет оглашен 18 апреля
Дело о перевозке через белорусскую границу более 285 кг гашиша направлено в суд
Общество
Мама в декрете Наталья Лузанова мечтала максимум о машине – а выиграла квартиру в Минске! "Будет дочке приданое!" Квартира в приданое и дебют за рулем! Истории победителей 63-го тура игры "Удача в придачу!"
В Беларуси появились первые банкоматы с функцией для благотворительных взносов
В Беларуси экзамен на право управления мотоциклом начнут принимать по новым правилам с 22 апреля
Регионы
В центре Гродно нашли клад из золотых монет и украшений
Куда пойти в Минске в выходные: открытие мотосезона, Belarus Fashion Week и космическая выставка
Мотосезон H.O.G. Spring Challenge входит в тройку самых ярких туристических мероприятий Минска
Спорт
Семен Шапиро Чемпионат Беларуси по хоккею будет разделен на два дивизиона - Шапиро
Для развития фигурного катания нужно привлечь к занятиям как можно больше детей - Бестемьянова
Вера Лапко вышла в полуфинал теннисного турнира в Лугано
Технологии
Sega анонсировала возрождение легендарной приставки MegaDrive
В Швеции появилась уникальная дорога, заряжающая электромобили на ходу
Маркетологи установили, что женщины играют в игры на смартфонах чаще мужчин
Культура
В Старом замке Гродно выставили самые интересные находки за время реконструкции
Сотрудничество Беларуси и Совета Европы в сфере культуры обсудят в Минске
Мартин Скорсезе снимет спецвыпуск шоу "Second City Television"
В мире
Фото из архива Эксперты Организации по запрещению химического оружия продолжат работу в Сирии
ОДКБ созывает экстренное заседание постоянного совета в связи с ситуацией в Сирии
Китай выступает против нанесенного удара по Сирии - МИД
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля
В гараже бельгийца нашлись суперредкие авто
При раскопках в Италии археологи нашли необычный скелет
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
ДЕКРЕТ справедливости
РУКОПРИКЛАДСТВО – не в наших традициях
Фруктовая корзинка: будем обновлять?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия