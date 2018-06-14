Требования к операциям с токенами будут определены с учетом возможных рисков - Матюшевский

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Требования к операциям с токенами будут определены с учетом возможных рисков, сообщил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский сегодня в Палате представителей, представляя депутатам декрет №8 "О развитии цифровой экономики", передает корреспондент БЕЛТА.

"На уровне правительства мы определились, что регистрация в ПВТ субъектов хозяйствования, осуществляющих операции с цифровыми знаками (токенами), должна быть обеспечена только после согласования необходимых нормативных правовых актов с учетом международных обязательств нашей страны, утверждения регламентов и завершения международной оценки FATF", - отметил Василий Матюшевский.

Первый вице-премьер обратил внимание, что применение блокчейна, криптовалют, ICO имеет огромные перспективы и в самом ближайшем будущем окажет влияние на все сферы - от финансов до госуправления. "При этом мы прекрасно осознаем и риски, связанные с этой сферой. Именно поэтому мы не пошли по пути быстрой легализации расчетов в криптовалютах, а также определили Парк высоких технологий как экспериментальную площадку для развития блокчейн-бизнесов", - пояснил он.

По словам Василия Матюшевского, для регистрации в ПВТ компаний, которые на профессиональной основе работают с криптовалютами, госорганы сейчас ведут очень серьезную работу, готовятся регламенты, конкретизирующие требования к таким компаниями и их деятельности.

В Беларуси начат процесс оценки рисков в рамках международной оценки национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. "Поэтому работа по формированию регламентов для работы криптобирж и проведения ICO проводится основательно, с привлечением широкого круга экспертов", - подчеркнул первый вице-премьер.

Кроме того, подготовлена и находится на рассмотрении госорганов новая редакция закона "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".-0